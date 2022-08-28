В Башкирии два человека погибли при столкновении трех легковушек и большегруза

Известно, что в Иглинском районе, на 1541 километре автотрассы Самара-Уфа-Челябинск, столкнулись фура Volvo, а также Volkswagen Polo, Subaru и Renault. От травм на месте ДТП умерли водитель и пассажир Volkswagen Polo, двое мужчин 35-40 лет.