В Башкирии два человека погибли при столкновении трех легковушек и большегруза

Известно, что в Иглинском районе, на 1541 километре автотрассы Самара-Уфа-Челябинск, столкнулись фура Volvo, а также Volkswagen Polo, Subaru и Renault. От травм на месте ДТП умерли водитель и пассажир Volkswagen Polo, двое мужчин 35-40 лет.
По данным регионального ГУ МЧС, три человека — женщина и двое детей — получили травмы. Их уже осмотрели врачи, угрозы для жизни нет. Пожарные оказали помощь пострадавшим, провели проливку дорожного полотна для предотвращения возможного возгорания.
На месте происшествия сейчас работают инспекторы ГИБДД и сотрудники других экстренных служб. Они выясняют причины аварии. На этом участке автодороги организовано реверсное движение.