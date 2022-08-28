Управделами главы Башкирии потратит 146 тысяч рублей на гида для делегаций

Как следует из открытых данных, управделами главы Башкирии ранее заключило с Булатом Ахметшиным четыре аналогичных госконтракта на общую сумму 624 тыс. рублей. Первый договор с гидом на 115 тысяч рублей был подписан в декабре 2020 года, еще три — в 2021 году.