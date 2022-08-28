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Управделами главы Башкирии потратит 146 тысяч рублей на гида для делегаций

28 августа 07:28
Фото: Сайт главы РБ
Услуги будут оказываться в течение пяти месяцев — до 31 декабря, следует из материалов портала госзакупок.

Контракт заключили с единственным поставщиком — физлицом Булатом Ахметшиным. Услуги гида закупаются в рамках представительских расходов, их профинансируют из бюджета Башкирии на 2022 год.

Исполнитель должен будет оказывать услуги «по мере возникновения необходимости» в них. Заказчик будет сообщать об этом устно по телефону, сообщениями в мессенджерах или по электронной почте не менее чем за 12 часов до экскурсии.

Предоставлять транспорт исполнителю не нужно — заказчик сделает это сам. Подрядчик лишь должен иметь микрофон, опыт работы в этой области и обладать необходимыми профессиональными знаниями и навыками. Продолжительность одной экскурсии составляет от двух до четырех часов.

В контракте перечислены возможные объекты для показа, среди которых Монумент Дружбы, исторические улицы Большая Казанская, Спасская и Почтовая, памятники архитектуры 18 и 19 веков, Случевская гора и дом-музей Сергея Аксакова, Дом правительства Башкирии и Госсобрание РБ, Театр оперы и балета, памятник Салавату Юлаеву и другие. Всего в списке 19 пунктов, в двадцатым пункте предусмотрены «иные места», посещение которых необходимо согласовать с заказчиком.

Всего необходимо провести 23 экскурсии, каждая из которых оценена в пять тысяч рублей. Помимо прямых расходов на экскурсионные услуги заказчик оплачивает страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование (22% и 5,1%).

Как следует из открытых данных, управделами главы Башкирии ранее заключило с Булатом Ахметшиным четыре аналогичных госконтракта на общую сумму 624 тыс. рублей. Первый договор с гидом на 115 тысяч рублей был подписан в декабре 2020 года, еще три — в 2021 году.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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