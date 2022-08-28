Летите - не летите: каковы реальные потери аэропортов России за полгода ограничений?

Эксперты подчеркивают, что тем не менее ситуация в портах разнится — невозможно оценить потребности и текущее состояние закрытых гаваней. При этом представители аэропортов от официальных комментариев отказываются, неофициально все лишь подтвердили, что федеральные субсидии до получателей пока не дошли — для этого требуется время.