Культура важнее здоровья: жители Стерлитамака не оценили визит Хабирова

Местных жителей такой визит разочаровал. Они посчитали, что фестивали «отвлекают всех от проблем и создают видимость, что все довольны и счастливы».
«В город приехал сам глава Башкирии Радий Хабиров. Но не чтобы разобраться с газовыми „атаками“, которые шли полтора месяца. А чтобы посетить фестиваль „Купец“. Культура важнее здоровья?», — спрашивают они.
В сообществе отметили, что положительных эффектом от мероприятия стала поддержка садоводов-пенсионеров, у которых глава республики купил чеснок и помидоры. Однако с этим согласились не все.
«По-моему мнению, поддержка должна выражаться в отсутствии нужды у пенсионеров выходить торговать на улице… Но смысла это обсуждать, конечно же, нет, а так да, молодец, хоть и на камеру, но маленький плюсик заработал», — отметил Максим В.
Горожане отмечают, что даже в день приезда главы региона предприятия «открыли газовый кран». К середине субботнего дня город уже окутала дымка, а жители северной части начали жаловаться на резкий запах.
«Да уж, сегодня газанули от души, так, что попугай на балконе упал в обморок», — сообщила Наташа К.
Евгения У. Рассказала, что уже несколько дней замечает мертвых голубей в микрорайоне «Сода».
Жители Стерлитамака уже длительное время жалуются на сильные выбросы с промышленных предприятий, загрязняющие воздух. В городе часто наблюдают смог, невыносимый запах не дает уснуть.