Культура важнее здоровья: жители Стерлитамака не оценили визит Хабирова

«По-моему мнению, поддержка должна выражаться в отсутствии нужды у пенсионеров выходить торговать на улице… Но смысла это обсуждать, конечно же, нет, а так да, молодец, хоть и на камеру, но маленький плюсик заработал», — отметил Максим В.