Эксперт Золотухин раскрыл выгоду вложения инвестиций в развитие малого бизнеса

К перспективным представителям сферы МСБ относят тех, кто фиксирует быстрые темпы роста в течение продолжительного периода времени: на 50–100 процентов, а то и больше. В пример Золотухин привел «Додо Пицца» – компанию, семь лет подряд стабильно демонстрировавшую удвоенную выручку. Именно на такие показатели следует нацеливаться предпринимателям, чтобы их бизнес был интересен потенциальным инвесторам, заявил эксперт.