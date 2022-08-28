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Два человека попали в больницу после столкновения катеров на водохранилище в Башкирии

28 августа 11:05
Фото: ГУ МЧС по РБ
Одно маломерное судно скрылось с места происшествия, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Инцидент на воде произошел ночью с субботы на воскресенье на Нугушском водохранилище в Мелеузовском районе Башкирии. На одном катере находилось шесть человек, детей среди них не было. Сколько людей было во втором маломерном судне, неизвестно, поскольку оно скрылось с места происшествия.

В результате столкновения различные травмы получили двое, бригада «скорой помощи» доставила их в Мелеузовскую ЦРБ.

В причинах произошедшего сейчас разбираются сотрудники госинспекции по маломерным судам. Полицейские разыскивают второй участвовавший в столкновении катер.

#Новости#Наталья Балыкова#Происшествия
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