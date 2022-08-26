В Салавате продолжается работа по организации уличной торговли

Напомним, жители Башкирии, которые выращивают картофель и овощи, могут получить поддержку от государства. Субсидии полагаются малым и средним предприятиям, а также владельцам личных подсобных хозяйств, оформившимся как самозанятые. В статусе самозанятых они будут освобождены от уплаты налогов за торговлю овощами. Кроме того, с 1 января 2022 года ставку единого сельскохозяйственного налога обнулили. Также добавим про аванс на приобретение семян овощей и картофеля, который перерабатывающие предприятия предоставляют личным подсобным хозяйствам. Между переработчиком и самозанятым заключается «Агроконтракт». После реализации выращенной продукции государство компенсирует 50% затрат переработчика на покупку семян для самозанятого.