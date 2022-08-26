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В Салавате продолжается работа по организации уличной торговли

26 августа 06:56
Фото: 1MI
В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» продолжается работа по организации мест для торговли зеленью, овощами, фруктами, цветами и другой продукцией с садовых участков. Эти места бесплатны и предназначены для садоводов

Новые прилавки установлены по адресу ул. Островского 69а.

— Для нас важно сделать площадки для торговли удобными, но при этом не превращать их в нестационарные торговые объекты. К тому же, наши бабушки будут хозяйками территории, приглядывая за площадкой, — отметили в администрации Салавата.

Напомню, на данный момент в городе уже есть бесплатные прилавки на ул. Островского 82, Уфимской 122а, ул. Ленина 53 и городском рынке (торговые места за мясным павильоном), а также на ул. Ленина возле ТЦ «Шатлык».

Проект по обустройству уличной торговли разработан в целях реализации соответствующего распоряжения Правительства РБ, а также для создания благоприятных условий по реализации продукции крестьянских (фермерских) хозяйств граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, занимающихся садоводством, огородничеством, осуществляющих заготовку пищевых лесных ресурсов.

Напомним, жители Башкирии, которые выращивают картофель и овощи, могут получить поддержку от государства. Субсидии полагаются малым и средним предприятиям, а также владельцам личных подсобных хозяйств, оформившимся как самозанятые. В статусе самозанятых они будут освобождены от уплаты налогов за торговлю овощами. Кроме того, с 1 января 2022 года ставку единого сельскохозяйственного налога обнулили. Также добавим про аванс на приобретение семян овощей и картофеля, который перерабатывающие предприятия предоставляют личным подсобным хозяйствам. Между переработчиком и самозанятым заключается «Агроконтракт». После реализации выращенной продукции государство компенсирует 50% затрат переработчика на покупку семян для самозанятого.

#Новости#Касается каждого#Андрей Королев#Общество
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