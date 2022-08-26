После реконструкции моста в поселке Дарасун Забайкалья возобновили движение

По словам и. о. руководителя регионального Минстроя Сергея Кривощекова, перевод движения на основной мост обеспечит бесперебойное транспортное сообщение для жителей Дарасуна и позволит приступить к разборке временного моста. На данный момент техническая готовность конструкции составляет 85%. Кроме того, подрядчик отремонтирует дорожное полотно между мостом и ранее реконструированным путепроводом, пишет chitamedia.su.
Он также отметил, что при реконструкции моста было возведено пять опор на буронабивных сваях, которые заглубили в речное дно на 12 метров. Благодаря новым опорам увеличится срок службы моста, поскольку прежние опоры были на естественном основании.
Следует отметить, что реконструкция моста через реку Ингоду и путепровода над Транссибом началась в 2019 году. Эти два объекта были построены 80 лет назад и пришли в аварийное состояние.
Известно, что президент России Владимир Путин своим указом утвердил российские национальные проекты в 2018 году. Их целью является обеспечение социально-экономического развития России, повышение уровня жизни граждан, формирование условий для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. Благодаря национальным проектам возводятся новые школы, дошкольные учреждения, проводится ремонт поликлиник, восстанавливаются дороги и благоустраиваются парки и скверы. В текущем году Забайкалье принимает участие в 11 нацпроектах. На их реализацию региональный бюджет выделит свыше 24 миллиардов рублей.