Подозреваемого в убийстве ветерана в Башкирии взяли под арест на два месяца

«Мужчина подозревается в убийстве 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны», — говорится в пресс-релизе.
По версии следствия, около половины шестого утра в четверг, 25 августа, он пришел к ветерану и попросил денег в долг. Однако получил отказ.
Тогда подозреваемый распылил перцовый газ из баллончика в лицо старика и многокрасно ударил его ножом в лицо и грудь. Ветеран скончался от ран.
Предполагаемого убийцу задержали в тот же день по горячим следам, сейчас его допрашивают следователи. Ход расследования контролирует республиканская прокуратура.