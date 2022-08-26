Парк Кашкадан изменил время начала шоу со световым фонтаном без оповещения жителей

Директор МУП «Уфапарк» Гузель Купцова сообщила, что фонтан включается в новое время «уже как две недели». При этом ни в соцсетях, ни оповещений об этом в самом парке не обнаружено. В администрации Уфы также сообщили, что не знали об изменении времени работы фонтана, а затем, на следующий день после события, сообщили об изменениях на сайте мэрии города.