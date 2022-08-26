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Парк Кашкадан изменил время начала шоу со световым фонтаном без оповещения жителей

26 августа 12:20
Фото: ufacity.info
О том, что фонтан больше не включается ровно в 22.30, как анонсировалось ранее властями Уфы, журналист Mkset узнал прямо на месте событий 25 августа

Эпопея с неработающим фонтаном в обновленном парке Кашкадан продолжается. Если 24 августа в назначенное время он не включился вовсе, то накануне, 25 августа, фонтан заработал. Правда, это случилось не в анонсированные 22 часа 30 минут уфимского времени, а ровно в десять вечера. О том, что светомузыкальное шоу началось раньше, сообщили отдыхающие в парке. С их слов, они узнали об этом случайно.

Директор МУП «Уфапарк» Гузель Купцова сообщила, что фонтан включается в новое время «уже как две недели». При этом ни в соцсетях, ни оповещений об этом в самом парке не обнаружено. В администрации Уфы также сообщили, что не знали об изменении времени работы фонтана, а затем, на следующий день после события, сообщили об изменениях на сайте мэрии города.

К слову, на дополнительные вопросы издания Mkset в МУП «Уфапарк» отвечать не стали.

Многие отдыхающие уфимцы и гости столицы недовольны так же и тем, что в самом парке нет объявлений по громкоговорителю. Жители считают, что это было бы удобным способом оповещения и не вызывало бы недовольств.

#Новости#Валерия Панаева#Общество
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