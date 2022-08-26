ЕР внесла новые предложения в народную программу, в их числе помощь Донбассу

«В рамках реализации народной программы «Единой России» основной акцент сделан на социально значимых инициативах: это ремонт школ, спортивных объектов и домов культуры, благоустройство городской среды, развитие фельдшерско-акушерских пунктов. Под эгидой партии в регионе созданы группы депутатов по сопровождению 27 объектов в рамках народной программы, они призваны контролировать ход и качество ремонтных работ в школе № 1 с. Бураево, средней школе с. Макан Хайбуллинского района и др. Акцент сделан и на ремонте 20 почтовых отделений в республике, например почтового отделения д. Савалеево Кармаскалинского района, а в следующем году их будет отремонтировано свыше сотни. Кроме того, на федеральном уровне принято около 170 нормативно-правовых актов, 30 федеральных законов и 102 акта Правительства РФ по разным инициативам: это продление дачной амнистии до 2031 года; увеличение возраста детей, которые могут ездить на электричке бесплатно, с 5 до 7 лет; поддержка моратория на плановые проверки предпринимателей, что тоже позитивно скажется на социально-экономическом климате и т. д.», - прокомментировал Александр Мельников, первый заместитель руководителя регионального исполкома партии «Единая Россия», куратор народной программы.