Вместе сидели: убитая в Перми жительница Башкирии познакомилась с подругой в тюрьме

Напомним, 18 августа стало известно о пропаже 45-летней жительницы Ишимбая и ее 5-летней дочери. Обе они гостили у подруги женщины в Перми. По версии той самой подруги они повздорили и убитая с дочерью ушли в неизвестном направлении, та через 30 минут пошла искать ее и не нашла. Затем пропавших искать стала уже полиция. В итоге убитых маму и дочь нашли в лесу, женщину нашли зарезанной, а малышку задушенной. Известно, что пермячка планировала убийство и совершила его не одна, а с мужчиной-подельником.