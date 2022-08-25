В Башкирии зафиксировано снижение цен на овощи и фрукты

Так, стоимость килограмма свеклы в среднем составила 30 рублей, снизившись на 11,5%, также на 9,7% подешевели томаты — цена за килограмм составила в среднем 76 рублей. За 38 рублей в республике можно приобрести килограмм моркови, стоимость которой в среднем упала на 9%. На 6,8 и 5,1% соответственно подешевели репчатый лук и яблоки.