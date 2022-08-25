Подруга пропавших матери и дочки из Башкирии созналась в их убийстве в Перми

Как сообщает следственный комитет края, 17 августа, в день пропажи, разыскиваемая 45-летняя Таисия с пятилетней дочкой находились у подруги в компании с мужчиной в поселке Ласьва Пермского края.
По версии следствия, ранее между женщинами возникли личные неприязненные отношения, из-за чего подруга и ее приятель вступили в преступный сговор на убийство.
- После чего подозреваемый, вооружившись ножом, убил сначала мать, а затем задушил ребенка. Впоследствии соучастники на автомобиле вывезли тела потерпевших с места происшествия и сокрыли их в лесном массиве, - говорится в сообщении ведомства.
Известно, что женщину и мужчину задержали. В ходе допросов 49-летняя жительница Перми и ее 40-летний приятель сознались в причастности к убийству и показали, где спрятали тела.