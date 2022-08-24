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Жителя Уфы оштрафовали на 30 тысяч за красную Audi с критикующей наклейкой

24 августа 07:18
Фото: 1MI
Он признан виновным в публичной дикредитции Вооруженных сил РФ, следует из решения Кировского районного суда города.

Административный протокол по ст. 20.3.3 в отношении Никиты Каптела составил сотрудник полиции, которому поступила информация о правонарушении. Сотрудник органов внутренних дел выехал по переданному ему адресу, где обнаружил красную Audi с дискредитирующей Вооруженные силы надписью на лобовом стекле.

Спустя некоторое время подошел хозяин автомобиля — Никита Каптел, сообщивший, что разместил наклейку с надписью днем. По словам нарушителя, он сделал это из-за того, что его друг уехал на Украину. Полицейский оформил административный протокол.

Суд счет вину уфимца полностью доказанной, подтвержденной объяснением владельца машины, фототаблицей, а также показаниями двух прохожих, которых остановили и опросили полицейские в день фиксации нарушения.

«Действия Никиты Каптела носили публичный характер, искажают и дискредитируют задачи по использованию Вооруженных Сил России на пределами территории России и фактически содержат призыв к воспрепятствованию использования ВС РФ, искажая цели и задачи специальной военной операции», — говорится в решении суда.

Смягчающими вину обстоятельствами послужили признание вины и раскаяние нарушителя. С учетом личности виновного, суд назначил ему минимальный штраф в размере 30 тысяч рублей.

#Новости#Наталья Балыкова#Политика
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