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Жители башкирского поселка Урман снова сообщили о взрывах

24 августа 04:21
Фото: 1MI
По данным источника Mkset погибший занимался сбором нелегально и приживал в соседней деревне.

Вечером 23 августа в соцсетях стала распространяться информация о том, что в печально известном поселке Урман опять гремят взрывы. Очередное происшествие на этот раз также было зафиксировано близ территории ликвидированной воинской части Иглинского района.

Источник Mkset, знакомый с ситуацией, подтвердил происходящее и рассказал о том, что 23 августа около 20:00 в Урмане начались хлопки. В результате погиб 33-летний мужчина. Проживал он в соседнем поселке, а на территории бывшей военной части промышлял нелегально и не относился к сотрудникам специализированной организации.

Напомним, 26 мая 2011 года поселок Урман гремел на всю Россию и на весь мир. 11 лет назад из-за неосторожного обращения со снарядами во время погрузки сдетонировал один из них начались взрывы, которые продолжались около недели. При этом снаряды разлетались в разные стороны, нанося ущерб домам местных. Нынешним летом в поселке снова гремели взрывы, был и пострадавший. От полученных при детонации снаряда травм многодетный отец, который трудился с опасными предметами легально, скончался в больнице.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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