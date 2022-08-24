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Житель Уфы задержан за одиночный пикет с плакатом

24 августа 13:31
Фото: 1MI
На него составили протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщил Mkset адвокат Айдар Хазыров.

Студент УГНТУ Нафис Хаертдинов был задержан на площади на Горсовете. На одиночный пикет он вышел около 11:30 с плакатом, критикующим спецоперацию.

«Он простоял там около 30 минут и только после этого к нему подошли [сотрудники полиции]», — сообщил Айдар Хызыров.

Полицейские доставили его в отдел полиции № 6, оттуда задержанный связался с адвокатом. По словам защитника, Хаертдинов не отрицал своего негативного отношения к спецоперации. Свою позицию он обозначил в объяснении. Затем пикетчика отпустили.

«Мы указали, что считаем протокол незаконным и подлежащим отмене. Естественно, этот материал будет передан в суд, который со 100-процентной вероятностью признает его виновным в совершении административного правонарушения», — предположил Айдар Хызыров.

#Новости#Наталья Балыкова#Политика
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