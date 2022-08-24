Заслуженная артистка Башкирии Гузель Уразова запустила свой бренд одежды

Известная певица из Башкирии Гузель Уразова запустила бренд одежды под своим именем. В капсулу, презентованную звездой эстрады ранее, вошли предметов гардероба.
Уразова отмечает, что запуск линии одежды был её мечтой на протяжении целого года, добавляя, что при создании коллекции она старалась сделать так, чтобы представленная в ней одежда понравилась большому кругу покупательниц. Отдельное внимание певица также уделила размерному ряду — одежда представлена в размерах с 42 по 52.
Вещи из капсулы Уразовой уже можно приобрести на популярных маркетплейсах, однако, по мнению некоторых пользователей, стоимость некоторых позиций неоправданно завышена.
— Вещи красивые, стильные, но цены очень дорогие, — пишет Регина М. в комментариях под фото из лукбука коллекции в соцсетях. Вторят ей в комментариях и другие пользователи, кратко резюмируя: «цены ужас».
Так, брюки, представленные в трёх расцветках, без учёта скидки обойдутся в 8 600 рублей, со скидкой — 5 160 рублей. А стоимость платья с юбкой плиссе и того выше — 12 000 рублей, с учётом скидки — 7 200.
Базовая рубашки оверсайз из хлопка дизайна Гузель Уразовой обойдётся в 4980 рублей с учётом скидки, рекордная стоимость среди вещей из капсулы у двубортного пиджака — 12 400 рублей, со скидкой дешевле — 7 440 рублей.