Ростуризм выделит на развитие пляжного отдыха в Башкирии 149 миллионов рублей

Башкирия вошла в список регионов, которым в этом году будет оказана грантовая поддержка в области развития туризма. Всего республике выделят 335, 8 миллиона рублей на развитие трёх направлений. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Так, 149 миллионов рублей республика сможет направить на создание и развитие пляжных зон на берегах рек и озер и развитие национальных туристических маршрутов. Для создания инфраструктуры и в частности кемпингов и автокемпингов Башкирия получит 81,7 миллиона рублей. В свою очередь, для приобретения туристического оборудования, создания электронных путеводителей, развития туристской среды для людей с ограниченными возможностями, покупки оборудования для информационных центров и пунктов проката, разработки новых туристических маршрутов и организации рекреационных зон Башкирия получит 104,8 миллиона рублей.
Отмечается, что в 2023 году подобные меры поддержки планируется реализовать в отношении тысячи проектов по всей России. Суммарный же объём инвестиций составляет порядка 5, 3 миллиарда рублей.
Напомним, ранее стало известно, что в Башкирии инвестиционный проект горнолыжного комплекса вошёл в список приоритетных. По мнению региональных властей, появление на территории Башкирии курорта подобного плана благотворно скажется на ситуации с внутренним туризмом в республике.