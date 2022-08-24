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Ростуризм выделит на развитие пляжного отдыха в Башкирии 149 миллионов рублей

24 августа 04:49
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Суммарно Башкирия получит более трёхсот миллионов рублей на развитие туризма в регионе, сообщает глава Ростуризма Зарина Догузова

Башкирия вошла в список регионов, которым в этом году будет оказана грантовая поддержка в области развития туризма. Всего республике выделят 335, 8 миллиона рублей на развитие трёх направлений. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Так, 149 миллионов рублей республика сможет направить на создание и развитие пляжных зон на берегах рек и озер и развитие национальных туристических маршрутов. Для создания инфраструктуры и в частности кемпингов и автокемпингов Башкирия получит 81,7 миллиона рублей. В свою очередь, для приобретения туристического оборудования, создания электронных путеводителей, развития туристской среды для людей с ограниченными возможностями, покупки оборудования для информационных центров и пунктов проката, разработки новых туристических маршрутов и организации рекреационных зон Башкирия получит 104,8 миллиона рублей.

Отмечается, что в 2023 году подобные меры поддержки планируется реализовать в отношении тысячи проектов по всей России. Суммарный же объём инвестиций составляет порядка 5, 3 миллиарда рублей.

Напомним, ранее стало известно, что в Башкирии инвестиционный проект горнолыжного комплекса вошёл в список приоритетных. По мнению региональных властей, появление на территории Башкирии курорта подобного плана благотворно скажется на ситуации с внутренним туризмом в республике.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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