Прокуратура контролирует расследование гибели ребенка в ДТП на мопеде в Башкирии

ДТП зарегистрированное вчера, 23 августа в селе Старобалтачево и унесшее жизнь 15-летнего мальчика, который управляя мопедом столкнулся с отечественным внедорожником Лада Нива, будет контролировать прокуратура. В этом же ДТП пострадал 11-летний мальчик, который ехал на пассажирском сидении мопеда, он с полученными травмами был доставлен в больницу.