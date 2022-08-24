mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Прокуратура контролирует расследование гибели ребенка в ДТП на мопеде в Башкирии

24 августа 03:23
Фото: 1MI
В ДТП также пострадал 11-летний пассажир мопеда, его госпитализировали, уточнили в пресс-службе прокуратуры Башкирии 23 августа.

ДТП зарегистрированное вчера, 23 августа в селе Старобалтачево и унесшее жизнь 15-летнего мальчика, который управляя мопедом столкнулся с отечественным внедорожником Лада Нива, будет контролировать прокуратура. В этом же ДТП пострадал 11-летний мальчик, который ехал на пассажирском сидении мопеда, он с полученными травмами был доставлен в больницу.

На место происшествия выехал и. о. прокурора Балтачевского района Башкирии Радмир Хабиров для координации работы как правоохранительных органов так и прочих служб. Также надзорному органу предстоит осуществить контроль над тем, как будут устанавливаться обстоятельства трагедии, а также проконтролирует процессуальное решение по факту данного происшествия.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48