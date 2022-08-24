Правозащитники добились компенсации жителю Башкирии за пытки в полиции

По словам потерпевшего — жителя Нефтекамска Венера Мардамшина — преступление было совершено еще в 2016 году. Тогда четверо мужчин надели на него наручники и пакет на голову, посадили в машину и привезли в городской пункт участковых. Уже там его пытали дубинками и электрошокером, требуя признаться в похищении женщины. Не добившись этого, заставили написать, что телесные повреждения он получил распивая спиртные напитки, что он распивал с друзьями спиртные напитки, а к сотрудникам полиции претензий не имеет.