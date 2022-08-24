Правозащитники добились компенсации жителю Башкирии за пытки в полиции

«Мы находим эту сумму возмутительно маленькой. Интересно, что прокурор требовал сократить её вдвое и выплатить нашему заявителю только 100 тыс. рублей», — сообщили в организации.
Юристы намерены обжаловать это решение и добиваться справедливой компенсации от государства.
По словам потерпевшего — жителя Нефтекамска Венера Мардамшина — преступление было совершено еще в 2016 году. Тогда четверо мужчин надели на него наручники и пакет на голову, посадили в машину и привезли в городской пункт участковых. Уже там его пытали дубинками и электрошокером, требуя признаться в похищении женщины. Не добившись этого, заставили написать, что телесные повреждения он получил распивая спиртные напитки, что он распивал с друзьями спиртные напитки, а к сотрудникам полиции претензий не имеет.
Венер Мардамшин после произошедшего был госпитализирован. В больнице он провел 27 дней, врачи диагностировали у него серьезные травмы, такие как сотрясение головного мозга, ушиб шейного отдела позвоночника, закрытый компрессионный перелом позвонка, множественные ушибы, кровоподтеки и ссадины.
По факту злоупотребления полицейскими должностными полномочиями было возбуждено уголовное дело, первоначально суд в Нефтекамске их оправдал. Но в ноябре 2019 года судья Янаульского районного суда признала экс-начальника уголовного розыска полиции Нефтекамска Ильвира Сагитова и старшего оперуполномоченного Радима Хайруллина виновными, приговорив их к реальным срокам лишения свободы. Теперь, в рамках гражданского иска, суд назначил компенсацию за вред, причиненный здоровью потерпевшего.