После публикации Mkset ветерану-афганцу из Башкирии пообещали подключить дом к газу

Юрист Камиль Мухамедьянов выяснил, что инвалидам боевых действий положен сертификат на 100 тысяч рублей на подключение к газопроводу. Подали документы — из соцзащиты пришел отказ из-за превышения среднедушевого дохода на 150 рублей. Но республиканский закон о предоставлении этой меры господдержки не требует, чтобы ветераны предоставляли справки о своих доходах. Односельчанин подал иск в суд в защиту прав ветерана.