Полиция предупредила жителей Башкирии о новом виде мошенничества в поездках

В ведомстве возбудили уголовное дело по новой схеме мошенничества. В качестве потерпевшего в нем проходит 32-летний житель Октябрьского. Мужчина искал попутчиков на популярном интернет-ресурсе. Зарегистрированный на сайте водитель предложил ему место в автомобиле и попросил перечислить предоплату, перейдя по ссылке. Дизайн страницы был не отличим от официального сайта, однако ссылка вела на сайт-двойник. Когда потерпевший ввел CVC-код, с его счета списалось более 40 тысяч рублей.