Бутик H&M в Уфе распродал половину товаров за две недели после открытия

В настоящий момент магазины марки открыты уже около двух недель, и ассортимент вещей в них за это время сильно сократился. При входе в бутик покупателей встречают полупустые вешалки с джинсами и металлические корзины с различными аксессуарами, что вполне объясняется ранее опубликованном заявлении компании. Сообщалось, что магазины на территории России продолжат работать до тех пор пока не распродадут имеющиеся товары.