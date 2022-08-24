Бутик H&M в Уфе распродал половину товаров за две недели после открытия

Бутик шведской сети H& M в уфимском ТРЦ Планета опустел на половину спустя всего две недели после открытия. Фотографиями из магазина поделились читатели Mkset.
Так, официальное открытие бутиков марки в Уфе состоялась 10 августа и вызвал волну ажиотажа среди уфимцев. По словам корреспондента Mkset, побывавшего в бутике в день открытия, некоторые покупатели выходили из магазина, держа в руках с десяток пакетов, доверху заполненных вещами, а на входе столпилась многолюдная толпа. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.
В настоящий момент магазины марки открыты уже около двух недель, и ассортимент вещей в них за это время сильно сократился. При входе в бутик покупателей встречают полупустые вешалки с джинсами и металлические корзины с различными аксессуарами, что вполне объясняется ранее опубликованном заявлении компании. Сообщалось, что магазины на территории России продолжат работать до тех пор пока не распродадут имеющиеся товары.
На вопрос о том, как долго магазин будет оставаться открытым, кассиры разводят руками, говоря, что сами ничего об этом не знают. Не уточняется также и информация о дальнейших поставках товаров на российский рынок.
Если в отделе одежды уфимцы ещё могут приобрести товары марки, то в отделе с товарами для дома H& M Home их встречают абсолютно пустые полки и сдвинутые друг к другу стеллажи. Помещение, где раньше стояли ароматические свечи в стеклянных банках и всевозможная домашняя утварь ныне стоит абсолютно пустым.
Напомним, о приостановке работы на территории России шведская компания H& M Group объявила ещё в марте этого года. Магазины марки были закрыты в течение нескольких месяцев. Летом компания объявила о своем намерении покинуть российский рынок, распродав имеющиеся на территории России товары.