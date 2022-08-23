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Зауралье на гребне волны: Хабирову показали пучинообразования на дороге Сибай-Акъяр

23 августа 10:47
Фото: Наиль Яныбаев vk.com
Глава Башкирии опубликовал пост о ремонте дорог, а в комментариях получил немало интересной информации о происходящем с дорогами в регионе.

Житель Башкирии Наиль Яныбаев хоть и показывал весьма «волнующие» фото асфальта был очень вежлив и спокоен. На странице он с главой поздоровался и сдержано попросил обратить внимание на дорогу соединяющую Сибай и Акъяр.

Добрый день, Радий Фаритович.Прошу обратить внимание на дорогу Сибай-Акъяр. Спасибо.Наиль Яныбаев

Айнур Кильдигулов на фотографии Наиля Яныбаева посмотрел и будто узнал в ней свои родные места. — «Как наша дорога Раевский -Стерлитамак» — отметил он.

Управление же дорожного хозяйства Башкортостана, точнее его страничка в соцсети на сдержанное сообщение Наиля Яныбаева ответила весьма развернуто. так по данным управления сегодня, 23 августа, дорожники и пучинообразования продолжают устранять и все возможное для того, чтобы сделать проезд более удобным делают. Но вот предварительных результатов работы дорожников ждать предстоит еще месяц, О них в УДХ Наилю Яныбаеву пообещали рассказать блике к 18 сентября.

Кстати ответ Айнуру Кильдигулову в УДХ тоже дали ответ и сообщили, что на дороге Стерлитамак-Раевский сейчас ремонтируются 3,5 километра дорожного покрытия.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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