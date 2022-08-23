Зауралье на гребне волны: Хабирову показали пучинообразования на дороге Сибай-Акъяр

Управление же дорожного хозяйства Башкортостана, точнее его страничка в соцсети на сдержанное сообщение Наиля Яныбаева ответила весьма развернуто. так по данным управления сегодня, 23 августа, дорожники и пучинообразования продолжают устранять и все возможное для того, чтобы сделать проезд более удобным делают. Но вот предварительных результатов работы дорожников ждать предстоит еще месяц, О них в УДХ Наилю Яныбаеву пообещали рассказать блике к 18 сентября.