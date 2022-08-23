Виновным в страшном ДТП в Волгоградской области считают жителя Башкирии

После этого SsangYong ушел в неуправляемый занос, его вынесло на встречную полосу движения. Там произошло столкновение с «Ладой Ларгус». Управлявший легковушкой 40-летний водитель — житель Екатеринбурга — погиб, также скончались от травм два его пассажира — женщины 42 и 64 лет. Еще четверо получили травмы: 20-летняя девушка, две трехлетние девочки и девятилетний мальчик. Пострадал также водитель SsangYong.