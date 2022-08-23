Сбер сообщил об отсутствии запросов от крупных компаний на реструктуризацию долгов

Попов отметил, что в текущем году ни один объект не был передан компаниями банку из-за дефолта по кредиту или из-за отсутствия целесообразности реструктуризации. При этом не исключается, что по итогам текущего года такие объекты могут появиться, но они будут отдельными. По этой причине нет речи о тенденции.