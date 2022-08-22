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Туристам Соль-Илецка продавали суррогатный алкоголь под видом элитных напитков

22 августа 11:02
Фото: 1MI
Разливали «элитные напитки» в незаконном цеху в близлежащем Оренбурге, сообщает портал 56orb.ru.

Цех по производству поддельного алкоголя обнаружили и закрыли в Оренбурге правоохранители. «Алкогольное производство» предприимчивые винокуры организовали в обычном частном доме в городе Оренбург. Контрафактные крепкие алкогольные напитки на «фабрике» украшались этикетками дорогостоящих и известных производителей алкоголя и затем поставлялись в курортный Соль-Илецк, где и реализовывались. Интересно отметить, что по данным портала летом 2022 года двое гостей курорта скончались после того как приняв на грудь целый день провели на пляже под солнцем.

Примечательно, что изъятым у горе-бизнесменов 700 бутылкам псевдоэлитной алкогольной продукции еще предстоит пройти химическую экспертизу, которая точно изучит состав контрафактного зелья.

Осенью же прошлого 2021 года волна смертельных отравлений паленым алкоголем, а точнее метанолом прошла по востоку Оренбургской области и погубила 35 человек. Тогда у истории был выявлен «уфимский след», однако выяснилось, что в Уфе жидкость позиционировали как буровой раствор.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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