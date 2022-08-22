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Премьер-министр Башкирии отчитал чиновников за неотработку жалоб граждан

22 августа 07:59
Фото: Андрей Назаров/ VK.com
С критикой чиновников премьер-министр республики Андрей Назаров выступил в ходе оперативного совещания правительства сегодня в ЦУРе

Премьер-министр республики Андрей Назаров в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе обратился к чиновникам, призвав тех оперативнее реагировать на обращения граждан.

Так, по словам Назарова, все обращения граждан о тех или иных проблемах в регионе должны оперативно регистрироваться и отрабатываться.

— Система ЦУР выстраивается для оперативного реагирования на те проблемы, которые есть у жителей, поэтому очень правильно подметили, что что это коллективная работа. Сам ЦУР этого не делает, он (проблемы) выявляет, направляет и контролирует исполнение, что очень важно. Мы продолжим эту совершенствовать эту систему. Она должна и дальше демонстрировать такие результаты, чтобы нигде не было никаких отписок, а напротив все на контроле, — высказался премьер-министр республики.

Так, в ходе оперативного совещания сообщается, что в период с 15 по 21 августа всего было зарегистрировано 4225 обращений граждан, наибольшее количество из которых (724) было посвящено вопросам благоустройства. Также отмечается увеличение запросов граждан, касающихся темы образования, что, по мнению Назарова, логично ввиду приближающегося учебного года.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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