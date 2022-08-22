Победители конкурса по созданию комфортной среды получат до 95 миллионов рублей

Участие в мероприятии принял премьер-министр России Михаил Мишустин. Он ознакомился с экспозицией выставочной части форума, в частности, на стенде Минстроя России глава Министерства Ирек Файзуллин представил ему общие результаты Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды за 6 лет проведения конкурса. Они ознакомились с уже реализованными в малых городах и исторических поселениях проектами-победителями прошлых лет и заявками этого года.