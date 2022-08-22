Обеспечение продовольственной безопасности вошло в «20 главных событий РФ за 20 лет»

Так, в 2020 году в РФ производство продуктов в целом увеличилось на 3,5% по отношению к 2019 году. Тогда было выпущено 5,8 миллиона тонн сахара. Также наблюдается увеличение производства мяса и молочных продуктов. Наибольший рост показало производство свинины — рост на 2,8 миллиона тонн, или на 11,9%. Мяса птицы было произведено 3,3 миллиона тонн, или на 0,9% больше, чем в 2019-м. Производство мясных полуфабрикатов увеличилось на 8,2 процента, а вареных колбас — на 3,4 процента. Выпуск сыров и творога также наращивается — показатель вырос на 4,8 процента. При этом производство сливочного масла увеличилось на 4,8 процента, а сметаны — на 2,6 процента.