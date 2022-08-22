«Мама, наверное, я не выберусь сам»: вспышка COVID-19 произошла в лагере в Башкирии

«Отправили детей отдыхать, а привезли больных», — говорят родители школьников, отдыхавших в третью смену в лагере «Дубки» в Гафурийском районе. Август — время, когда отдыхают самые незащищенные — дети из малообеспеченных многодетных, опекунских семей, из приюта… Узнав об инфекции, стремительно распространявшейся в лагере, родители приехали и забрали детей. Но дети-сироты, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и по опекой, по-прежнему остаются там.
13-летняя Таня (имя изменено — Mkset) говорит, что с самого начала в ее отряде была девочка с симптомами вирусной инфекции.
«Началось это где-то с 11 августа. Она уже болела, постоянно кашляла, ходила в медпункт лечиться. Жила с нами в комнате. У нас в комнате и по всему корпусу начали болеть. У меня начала кружиться голова, потемнело в глазах. Меня отвели в медпункт, дали валерьянка. А ночью начало сильно тошнить», — рассказывает она. Голос до сих пор хриплый.
В медпункте дали противорвотную таблетку и отправили спать. Потом вызвали врача, но после двух уколов Тане стало еще хуже. Потом у детей начали брать анализы на коронавирус.
Лечение, по ее словам, заключалось в выдаче таблеток парацетамола и раствора фурацилина в трехлитровой банке, из которой все и пили. Родители о болезни в лагере ничего не знали, им говорили, что все хорошо, рассказывает девочка. Она сама тоже первое время ничего не рассказывала маме, потому что не хотела ее беспокоить.
Связь в лагере плохая, но некоторые дети все же смогли дозвониться. К пятнице взрослые уже собирались ехать и выяснять, что происходит в лагере. Приехав, многие забрали своих детей.
Болели массово, рассказала девочка — в одном отряде из 39 человек симптомы инфекции были у 28.
Первое время, говорит она, было подозрение на мышиную лихорадку — потому что крыс видели и в комнатах, и в столовой.
Восьмилетняя дочь Лилии Ф. заболела на шестой день с начала смены.
«Вечером в 22:00 вожатая написала в WhatsApp, что ребенок заболел, температура 37. Утром следующего дня я не смогла дозвониться до дочери, а в обед мы поехали с мамой ещё одной девочки и забрали их из лагеря. Температура была 37,кашель, насморк и горло красное, при этом они были на мероприятии под солнцем. Я так поняла, что кроме вожатых по 17-18 лет там из взрослых никого не было», — рассказала она.
Лилия говорит, что отправляет в лагерь детей не первый год, но такого еще не видела. «
Как могут дети по 17 лет смотреть за детьми в возрасте 6, 7, 8 лет? Должен быть хотя бы один воспитатель», — считает она.
Гузель М. Рассказала, что забирала сына в среду с температурой под 40.
«Когда мне мой ребёнок сказал: „мама, наверное, я не выберусь сам“, я поняла, что всё плохо. Отпросилась и в 10 вечера рванула не зная дороги. Приехали и сразу в скорую», — сообщила она.
На следующий день тест подтвердил COVID-19. «Что я могу сказать? Надо было бить тревогу», — считает она.
Еще одна женщина сообщила, что ее сына увезли в ковид-госпиталь Стерлитамака.
Директор лагеря Тагир Искандаров говорит, что полностью контролирует ситуацию.
«Восьмерых детей забрали в ковид-центр, но ковид пока неподтвержденный», — говорит он.
Дети начали болеть 18 июля, говорит он. Симптомы — рвота, тошнота, температура. При этом, отмечает директор, некоторые дети плохо себя чувствовали лишь один день, а на следующий уже были здоровы. Лагерь сразу же сообщил об этом в Роспотребнадзор. Санитарные врачи приехали уже 18 августа, затем 19, взяли у всех анализы.
Персоналу лагеря оставили инструкции — сейчас, по словам Искандарова, они все выполняются. Кухня, которую подозревали в качестве источника инфекции, оказалась «чистой» — это сегодня подтвердили анализы.
Роспотребнадзор рекомендовал максимально отослать детей по домам, но детей из неблагополучных семей отправить домой не удалось — они по-прежнему на отдыхе. В изоляторе сейчас находятся два или три ребенка.
В Роспотребнадзоре Mkset подтвердили, что дети в лагере заболели именно коронавирусной инфекцией.
«Действительно, в детском лагере было трое заболевших с признаками ОРВИ, при тестировании выставлен диагноз covid-19. По поручению Роспотребнадзора по РБ обследованы все отдыхающие дети и персонал лагеря. Люди с тест-положительным результатом и имеющие бессимптомное течение заболевания изолированы. Лица, имеющие признаки заболевания, госпитализированы. Остальные лица находятся под медицинским наблюдением», — прокомментировали там.
В лагере ввели режим карантина на неделю.
Между тем родители заболевших детей считают, что меры были приняты несвоевременно. Они утверждают, что вожатые скрывали, что что-то пошло не так. Сейчас взрослые надеются на объективное расследование инцидента.