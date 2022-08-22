Где купить одежду школьникам в Башкирии после ухода европейских брендов

На случай, если подходящего фасона в магазинах найти не удалось, можно обратиться в ателье, однако стоимость изделия будет отличаться от предложений бутиках масс-маркета. В частности, цена, по словам портной Аэлиты Р. зависит от фасона, сложности пошива. В среднем цена на платье начинается от 2,5 тысячи рублей. Стоимость классических брюк для мальчика зависит от роста школьника — в среднем 2 — 2,5 тысячи рубелей.