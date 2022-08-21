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Кириенко сообщил, что “Машук” должен стать центром подготовки героев нашего времени

21 августа 08:07
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В Пятигорске стартовал ежегодный студенческий форум “Машук”, объединивший на своей площадке около тысячи участников. В этот раз в рамках мероприятия также был открыт Всероссийский образовательный центр знаний, который займется профессиональным развитием педагогов и реализацией образовательных программ.

Выступая на торжественной церемонии открытия нового центра, замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко заявил, что российский лидер Владимир Путин объявил будущий год Годом наставника, педагога и учителя. Об этом пишет newstracker.ru.

По его словам, сегодня одной из главных задач государства является повышение квалификации педагогов, которые, в свою очередь, обеспечивали бы качественное обучение молодежи и рост конкурентоспособности молодых специалистов. И центром подготовки таких героев нашего времени является этот форум, заявил Кириенко. Он также предложил учредить премию “Машук” - за лучшие проекты в образовании, осуществленные в течение года.

Замглавы Администрации президента РФ сообщил, что с наиболее перспективными юными россиянами необходимо работать круглый год. Он рассказал, что в Московской области уже действует мастерская управления “Сенеж”, в Крыму регулярно проводится форум творческой молодежи “Таврида”, а на Северном Кавказе - форум “Машук”, который в нынешнем году приобрел статус всероссийского молодежного форума. А теперь здесь еще заработал центр знаний “Машук”, включающий в себя учебные и жилые корпуса, пространства для коворкинга, а также площадки для занятий спортом и отдыха.

В свою очередь губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отметил, что центр "Машук" будет способствовать распространению лучших мировых практик преподавания. По его словам, в Ставропольском крае будут обучаться педагоги из разных уголков России.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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