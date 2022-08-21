Кириенко сообщил, что “Машук” должен стать центром подготовки героев нашего времени

Замглавы Администрации президента РФ сообщил, что с наиболее перспективными юными россиянами необходимо работать круглый год. Он рассказал, что в Московской области уже действует мастерская управления “Сенеж”, в Крыму регулярно проводится форум творческой молодежи “Таврида”, а на Северном Кавказе - форум “Машук”, который в нынешнем году приобрел статус всероссийского молодежного форума. А теперь здесь еще заработал центр знаний “Машук”, включающий в себя учебные и жилые корпуса, пространства для коворкинга, а также площадки для занятий спортом и отдыха.