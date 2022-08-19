Ищут новых клиентов: уфимцам разослали квитанции с двойной оплатой

Нижегородская компания «Горгаз-сети» в сопроводительном тексте открыто признается: бланк не является платежным документом для перечислений за содержание, ремонт жилого помещения или коммунальные услуги. Юридически это — оферта, предложение клиентам заключить договор и воспользоваться услугами. Однако потребителей, большинство из которых не читает тест, набранный мелким шрифтом, присланные квитанции могут ввести в заблуждение.
Уфимка Эльмира Князева, например, сразу поняла, что с этим бланком не так, а ее пожилая соседка была готова оплатить сумму, решив, что это какой-то образовавшийся долг за услуги.
Мужду тем компания «Горгаз-сети», учрежденная в январе в Нижнем Новгороде, реальна. Из регистрационных данных следует, что она занимается строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Посетителям интернет-сайта компании предлагают заключить договор на техобслуживания газовых приборов.
Директор «Горгаз-сети» Иван Калашников объясняет: бланки рассылают, чтобы приобрести клиентов.
«Мы предлагаем свою услугу так же, как все остальные обслуживающие организации. Если [клиент] оплатил, а у него нет договора, наш инспектор приходит, делает техническое обслуживание и составляет договор», — говорит он.
Договор компания заключает на 36 месяцев. Однако уфимцы уже платят за эти услуги — их выполняют организации поставщика газа, «Газпрома».
«Абоненты „Газпром межрегионгаз Уфа“ и „Газпром газораспределение Уфа“ получают квитанции на оплату газоснабжения и технического обслуживания внутридомового газового оборудования в формате единого платежного документа. Каждому абоненту присвоен отдельный лицевой счет», — прокомментировали в пресс-службе организации.
«Горгаз-сети» же предлагает уфимцам перечислить деньги за услуги, которые, возможно, в этом году уже оказаны. Цена невнимательности — 680 рублей — может оказаться чувствительной.