Житель Башкирии незаконно продал древесину в Узбекистан на 10 млн рублей

В Башкирии жителя города Белорецк обвиняют в контрабанде древесины в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по РБ.
Как сообщают в ведомстве, мужчина занимался скупкой незаконно добытых лесоматериалов хвойных пород, которые впоследствии распиливал на собственной лесопилке для дальнейшей реализации за рубежом. Отмечается, что мужчина, будучи осведомлённым о том, что древесина является стратегически важным ресурсом и подлежит таможенному декларированию, вносил в систему учёта заведомом ложные данные. Таким образом, злоумышленнику удалось вывести на территорию республики Узбекистан порядка 1,8 тысяч кубометров лесоматериалов, стоимость которых превышает 10,5 миллионов рублей.
В настоящий момент в отношении мужчины возбуждены девять уголовных дел по статье о контрабанда стратегически важных ресурсов, наказание по которой предусматривает до до семи лет лишения свободы.