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В Уфе пьяный водитель устроил погоню со стрельбой

17 августа 09:18
Фото: Дарья Вознесенская / 1MI
В ходе преследования сотрудникам полиции пришлось использовать табельное оружие, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк

В Уфе сотрудники ДПС задержали нетрезвого водителя, устроившего ранее погоню. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сообщается, что мужчина за рулем отечественного внедорожника передвигался по улице Жукова в уфимском микрорайоне Сипайлово. Сотрудники ДПС подали водителю сигнал с требованием остановиться, однако мужчина его проигнорировал.

В ходе начатой погони водитель отечественного авто совершил многочисленные нарушения ПДД, чем подверг опасности жизнь и здоровье граждан. В ходе преследования сотрудники полиции вынуждены были прибегнуть к использованию табельного оружия — был сделан предупредительный выстрел в воздух, далее — несколько выстрелов по колесам авто.

Задержать водителя удалось только на улице Адмирала Макарова. Отмечается, что у мужчины были выявлены явные признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования тот отказался.

Напомним, несколькими неделями ранее аналогичный инцидент произошёл также на улице Маршала Жукова. Водитель за рулём тонированной иномарки проигнорировал требования об остановке и вынудил сотрудников полиции броситься в погоню, а также применить табельное оружие.

#Новости#Азамат Нухов#Политика
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