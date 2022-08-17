В Уфе пьяный водитель устроил погоню со стрельбой

В ходе начатой погони водитель отечественного авто совершил многочисленные нарушения ПДД, чем подверг опасности жизнь и здоровье граждан. В ходе преследования сотрудники полиции вынуждены были прибегнуть к использованию табельного оружия — был сделан предупредительный выстрел в воздух, далее — несколько выстрелов по колесам авто.