Партия ЕР передала школьные комплекты более 50 тысячам детей

«К акции „Собери ребенка в школу“ подключились депутаты федерального и республиканского парламента, неравнодушные жители Башкортостана. Центральная площадка по сбору организована в Уфе на базе региональной общественной приемной „Единой России“. Мы получаем наборы канцелярских принадлежностей, наборы для рисования, рюкзаки. По окончании сбора все переданные вещи мы определим в семьи, которые оказались в сложной жизненной ситуации, среди которых и ребята из Донбасса, которые живут в республике и пойдут уже в наши школы. Также в общественную приемную могут обратиться за правовой и юридической помощью родители, у кого возникли вопросы, связанные с темой образования», — сказала Эльвира Аиткулова, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации.