Депутат Госдумы от Башкирии Александр Ющенко высказался о разблокировке Instagram*

Александр Дёмин, в свою очередь, заявил, что направит обращение в генпрокуратуру с просьбой проверить, размещаются ли в соцсети публикации с призывами к насилию в отношении россиян и модерируется ли они должным образом. По словам Дёмина, дальнейший вопрос о полной разблокировке соцсети на территории России будет рассматриваться в том случае, если руководство соцсети исправило вышеупомянутую ситуацию.