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В Уфе «побелела» река Сутолока

16 августа 15:48
Фото: 1MI
О загрязнении воды в реке сообщают очевидцы

Река Сутолока в Уфе загрязнена неизвестным веществом. Об этом сообщает телеканал UTV со ссылкой на очевидцев.

Так, по словам очевидца с места событий, река загрязнена неким белым веществом. Участок реки, о котором идёт речь, расположен в парке Лесоводов, при этом уточняется, что раньше вода в реке была абсолютно нормальной.

Так сейчас выглядит река Сутолока в Уфе
Фото: телеканал UTV

Отметим, что ранее очевидцы сообщали о загрязнении реки в Стерлитамакском районе республики. Вода в реке приобрела зеленовато-белый оттенок, а рыба, обитавшая в водоёме, всплыла на поверхность.

#Новости#Азамат Нухов#Политика
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