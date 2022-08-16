В Уфе «побелела» река Сутолока

Река Сутолока в Уфе загрязнена неизвестным веществом. Об этом сообщает телеканал UTV со ссылкой на очевидцев.
Так, по словам очевидца с места событий, река загрязнена неким белым веществом. Участок реки, о котором идёт речь, расположен в парке Лесоводов, при этом уточняется, что раньше вода в реке была абсолютно нормальной.
Отметим, что ранее очевидцы сообщали о загрязнении реки в Стерлитамакском районе республики. Вода в реке приобрела зеленовато-белый оттенок, а рыба, обитавшая в водоёме, всплыла на поверхность.