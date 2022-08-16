Пермская ЦБК: В спортивном празднике в Голованове поучаствовали 300 человек

Мероприятие провели в Голованове на стадионе “Бумажник”, пишет properm.ru. В спортивных состязаниях принимали участие одиннадцать команд из взрослых и детей. Первый раз “Территория бобра” была проведена в 2011 году по инициативе Пермской целлюлозно-бумажной компании. Название мероприятия имеет свою историю: на пути к успеху ПЦБК на протяжении долгого времени сопровождает бобер Бумка, который является корпоративным талисманом предприятия.