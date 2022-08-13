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В башкирском селе Караидель строят детский автогородок

13 августа 07:49
Фото: 1MI
Работы планируется завершить до 1 октября текущего года.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» началось благоустройство детской площадки — автогородка по ул. Ленина в с. Караидель. Здесь в миниатюре будут воссозданы все элементы реальной дороги.

— Подрядная организация демонтировала старые сооружения, выполнила планировку объекта, затем площадку отсыпали песчано-гравийной смесью, щебнем, утрамбовали катком будущие тротуары и проезжие части, установили бордюры. Следующим этапом будет финишное покрытие. Проезжую часть и пешеходные дорожки рабочие заасфальтируют, отдельные площадки покроют резиновой плиткой. Запланированы здесь и места для газонов. Территория будет огорожена металлическим забором, — отметил мастер стройки Кирилл Сухарев.

Площадка возводится для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и для практического обучения юного поколения основам дорожной безопасности. На объекте в миниатюре будут воссозданы все элементы реальной дороги — проезжая часть с нанесенной дорожной разметкой, регулируемыми и нерегулируемыми пешеходными переходами, перекрестками, тротуарами, пешеходными дорожками, дорожными знаками и действующими светофорами.

Параллельно со строительством детской площадки подрядчик ведет работы по облагораживанию прилегающей территории Абызовского СДК.

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