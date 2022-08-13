В Башкирии пройдет прощание с трагически погибшей молодой чиновницей Диной Махияновой

В социальных сетях официального сообщества администрации Белорецкого района сегодня, 13 августа было опубликовано скорбное известие. Трагически погибла молодая чиновница от сельского хозяйства Дина Махиянова, девушка возглавляла отдел развития агропромышленного комплекса в районной администрации. 23 августа Дине Махияновой могло бы исполниться 32 года.
Однако при каких обстоятельствах погибла Дина Махиянова в администрации не разглашают. Прощание с погибшей состоится в воскресенье, 14 августа в 14:00 в Белорецке по адресу бульвар Воинов-Победителей, 60.
В администрации также выразили глубокие соболезнования семье и близким погибшей.