В Башкирии двое полуторагодовалых малышей упали с пирса в реку и едва не погибли

Вечер пятницы 12 августа в селе Караидель в одноименном районе Башкирии едва не закончился трагедией. Двое совсем маленьких мальчиков, двоюродные братья в возрасте полутора лет упали в реку Уфимку с небольшого пирса, разумеется не оборудованного для купания. Прибывшие на место спасатели стали реанимировать малышей, а затем передали прибывшим медикам.