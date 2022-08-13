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В Башкирии двое полуторагодовалых малышей упали с пирса в реку и едва не погибли

13 августа 06:27
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии
Медики успешно провели реанимационные мероприятия и поместили двоюродных братьев, 1,7 и 1,6 лет под ИВЛ, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии 12 августа.

Вечер пятницы 12 августа в селе Караидель в одноименном районе Башкирии едва не закончился трагедией. Двое совсем маленьких мальчиков, двоюродные братья в возрасте полутора лет упали в реку Уфимку с небольшого пирса, разумеется не оборудованного для купания. Прибывшие на место спасатели стали реанимировать малышей, а затем передали прибывшим медикам.

К счастью братьев удалось спасти, несмотря на то, что медикам малышей передавали, когда те были без сознания, уже в Караидельской Центральной районной больнице сердцебиение обоих детей удалось восстановить. детей оставили в медучреждении и поместили под аппарат искусственной вентиляции легких.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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