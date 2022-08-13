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Чем кормят туристов на соленых озерах и в кафе в Соль-Илецке

13 августа 07:21
Фото: группа vk.com Курорт "Соленые Озера"
Ассортимент еды, которую можно приобрести на территории курорта, где отдыхающие проводят дни напролет, продемонстрировала администрация «Соленых озер» 12 августа.

Отдых на «Соленых озерах» в Соль-Илецке имеет нюанс. Разовый вход на озера стоит 300 рублей, так что желающих выйти с территории на обед, ужин или же перекус находится немного. Однако это не значит, что отдыхающие на время отдыха устраивают себе лечебное голодание. На курорте, именно на его огороженной территории есть немало точек общепита.

Вчера, 12 августа администрация курорта на странице в социальной сети фото самых популярных блюд, которыми можно подкрепиться отдыхающим. А на вопрос одного из комментаторов про конкретное блюдо сообщили, что пост вмещает лишь 10 фотографий, и остальные угощения зрителям еще покажут.

Не оставим материал и без пользы. Один из пользователей заявил, что очень вкусный плов в чайхане Ташкент у входа с улицы Персиянова. Уточнил он и примерные цены на блюдо восточной кухни — «По моему 300 или 300 с чем-то. Но порция приличная. Как по мне для такого плова недорого» — написал он.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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