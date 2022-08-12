mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В РФ обеспокоены планами Японии по сбросам в океан воды с АЭС

12 августа 10:26
Фото: piqsels.com
Во время обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия, дипломат Михаил Кондратенков от лица всей делегации РФ выразил обеспокоенность планами японцев сбросить в океан воду с «Фукусимы».

Дипломат призвал японские власти к проявлению максимальной прозрачности в связи с указанными действиями. Кондратенков считает, что Токио должно предоставить заинтересованным державам разрешение на наблюдение за данными действиями, информирует Russian.rt.com.

Также сообщалось, что по словам Акихито Като, руководителя профильного подразделения Mitsubishi Heavy Industries, страна планирует запуски других АЭС. Так государство пытается снизить зависимость от российского топлива.

В июне японское правительство решило снять статус аварийности с нескольких районов поселка Окума, находящихся поблизости «Фукусима-1».

#Новости#Алина Ибрагимова#Политика
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44