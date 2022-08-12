Стоимость набора школьника в этом году в Башкирии выросла на 18%

По приблизительным оценкам специалистов, в 17,1 тыс. руб. в среднем обойдётся собрать несколько комплектов одежды и обуви для мальчиков. В вышеуказанную сумму входят две пары брюк, три сорочки, джемпер, костюм, две футболки, а также обувь: летние туфли, ботинки, кроссовки и пять пар носков. Одежда и обувь для девочек обойдётся жителям Башкирии дороже — примерно в 21,9 тыс. руб. Сюда входят два платья и юбки, три блузки, пуловер, спортивный костюм, две футболки, три пары обуви, аналогичные тем, что уже были заявлены у мальчиков, а также пять пар носков и три пары колготок