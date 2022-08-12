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Прокуратура проверит инцидент с отправлением пятерых подростков в Уфе

12 августа 09:46
Фото: 1MI
Подростков нашли без сознания в квартире в микрорайоне Сипайлово. По предварительным данным, они могли отравиться алкоголем и таблетками.

Отправление 5 подростков алкоголем и таблетками в микрорайоне Сипайлово в Уфе проверит прокуратура Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Так, прокуратура намерена установить причины и обстоятельства произошедшего, а также дать оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних.

Известно, что в медицинское учреждение были доставлены подростки в возрасте 14 - 15 лет. До этого, по предварительным данным, мальчик и трое девочек были в гостях у своей несовершеннолетней знакомой в квартире по ул. Гагарина, где и употребили алкоголь и таблетки.

Как ранее Mkset сообщили в Минздраве Башкирии, трое пациентов находятся в тяжелом состоянии, а двое - в состоянии средней тяжести.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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