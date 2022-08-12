Прокуратура проверит инцидент с отправлением пятерых подростков в Уфе

Известно, что в медицинское учреждение были доставлены подростки в возрасте 14 - 15 лет. До этого, по предварительным данным, мальчик и трое девочек были в гостях у своей несовершеннолетней знакомой в квартире по ул. Гагарина, где и употребили алкоголь и таблетки.