Прокуратура проверит инцидент с отправлением пятерых подростков в Уфе

Отправление 5 подростков алкоголем и таблетками в микрорайоне Сипайлово в Уфе проверит прокуратура Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Так, прокуратура намерена установить причины и обстоятельства произошедшего, а также дать оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних.
Известно, что в медицинское учреждение были доставлены подростки в возрасте 14 - 15 лет. До этого, по предварительным данным, мальчик и трое девочек были в гостях у своей несовершеннолетней знакомой в квартире по ул. Гагарина, где и употребили алкоголь и таблетки.
Как ранее Mkset сообщили в Минздраве Башкирии, трое пациентов находятся в тяжелом состоянии, а двое - в состоянии средней тяжести.