Буцаев: 17 регионов рискуют остаться со старыми данными по полигонам

Замглавы РЭО Алексей Макрушин рассказал, что компания провела облеты около 200 полигонов. Он также перечислил регионы, которые не направили заявки по более чем 50 крупным объектам с мощностью более 100 тысяч тонн в год. Среди них — Астраханская, Волгоградская, Ивановская области, ХМАО и другие.