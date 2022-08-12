Башкирия стала аутсайдером по числу свободных талонов к врачам

Ведомство рекомендовало региональным властям улучшить работу самого популярного на Госуслугах сервиса «Запись к врачу».
В число субъектов-аутсайдеров помимо Башкирии также попали Томская, Калининградская область, Брянская, Магаданская, Сахалинская, Псковская и Рязанская области, Ненецкий автономный округ, республики Коми и Марий Эл.
Как сообщал Mkset, в конце июня жители Башкирии массово жаловались, что не могут записаться к врачу. Тогда министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин заявил, что сложности возникли из-за планового обновления медицинской инфосистемы. В ведомстве сообщили, что устранили последствия технического сбоя.